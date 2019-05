Nederlandse organisatie wil zelfmoordpoeder promoten in ons land: parket opent onderzoek

Het parket opent een onderzoek naar de omstreden Nederlandse organisatie 'Coöperatie Laatste Wil'. Die komt naar ons land om een soort zelfmoordpoeder te promoten. Dat is een snelwerkend gif waarmee mensen zélf uit het leven kunnen stappen, zonder een dokter. Experts zijn daar heel bezorgd over.

Het gaat over 'middel X', zo noemt 'Coöperatie Laatste Wil' het zelf. De organisatie vindt dat mensen zonder hulp van een arts uit het leven moet kunnen stappen.

Twee jaar geleden verkochten ze het even via een groepsaankoop. Maar hulp bij zelfdoding is strafbaar, ook in ons land. Het dan ook niet de bedoeling om het poeder hier te verspreiden, zegt de voorzitter van 'Coöperatie Laatste Wil', Jos Van Wijk ,aan VTM NIEUWS.

"We zijn opgericht om het mogelijk te maken voor onze leden om aan de spullen komen, om op een door hen kozen manier het leven te beëindigen op een waardige, humane en veilige manier." Aldus Van Wijk.

Volgens Van Wijk is het niet de bedoeling om het product in ons land aan de man te brengen: "We verspreiden niets, we brengen niets aan de man, we verkopen niets. Het enige wat we kunnen doen is informatie geven."

Gevaarlijk

Volgens palliatief arts Wim Distelmans is het vooral gevaarlijk dat er geen dokter bij komt kijken en er dus geen controle is: "Hoe regel je dat maatschappelijk? Stel je brengt zo’n dodelijk middel op de markt, dan kan het evengoed zijn dat mensen die in een impuls uit het leven willen stappen, dat middel gaan gebruiken en op een oneigenlijke manier overlijden."

Op 24 juni komt 'Coöperatie Laatste Wil' naar Gent, een week later naar Hasselt. Het parket van Gent heeft laten weten dat ze een onderzoek starten om te kijken of de organisatie inbreuken pleegt.

Als u met vragen zit over zelfdoding of u denkt er zelf aan, dan kunt u altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, of u kunt ook chatten met medewerkers op zelfmoord1813.be.