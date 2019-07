Nederlandse actrice aangehouden voor drugs op TML

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives is door de Antwerpse onderzoeksrechter aangehouden voor handel in verdovende middelen. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS. Op Tomorrowland in Boom werd de 34-jarige actrice gepakt met een grote hoeveelheid drugs.

Grives had verschillende drugs bij zich: cocaïne, methamfetamine, cannabis, en zeker honderd xtc-tabletten. Daarna vond er een huiszoeking plaats in haar verblijfplaats, en ook daar werden nog drugs aangetroffen.

Volgens de actrice was ze zich aan het voorbereiden op een rol in een Nederlandse film, als Surinaamse drugsdealer.

Omdat ze de Nederlandse nationaliteit heeft en er dus vluchtgevaar is, houdt de onderzoeksrechter haar nu aan. Vrijdag moet Grives voor de raadkamer verschijnen. Ze riskeert vijf jaar cel.