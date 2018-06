Nederlands-Duitse bendes viseren Belgische bankautomaten

De afgelopen drie weken waren er drie plofkraken in Belgische bankautomaten. In Nederland en Duitsland waren er al langer gaskrakersbendes. Die lijken het nu ook op ons land gemunt te hebben. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Een bankautomaat overvallen blijkt niet moeilijk te zijn. Met een aansteker, wat plastic darmpjes en een paar gasflessen is de klus geklaard. Deze week maakten de daders zo 250.000 euro buit bij een plofkraak in Buggenhout.

De bendes dringen de bank ’s nachts per twee of drie binnen. “Via de geldsleuf of een opening aan de onderkant van de automaat laten ze via plastic darmpjes liters gas in de machine sijpelen. Daarna wordt het gas tot ontploffing gebracht. Vaak duurt dat niet langer dan een minuut”, zegt een speurder aan Het Laatste Nieuws.

Bankensector Febelfin wil rond de tafel gaan zitten met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De sector wil analyseren hoe het probleem kan worden aangepakt.

Bekijk ook: