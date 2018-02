Nederland weigert gevangene over te leveren

Nederland weigert om een gevangene aan ons land over te leveren omdat de toestand in onze gevangenissen te slecht zou zijn. Zo heeft een magistraat in de pers gelezen dat 125 gedetineerden in ons land op de grond moeten slapen. Zolang minister van Justitie Koen Geens (CD&V) niet kan verzekeren dat de situatie is opgelost, zal de verdachte niet worden overgeleverd.

Het gaat in dit geval om de 24-jarige Steven V.G., die in 2014 betrokken zou zijn bij de dodelijke steekpartij op Mikey Peeters op de Markt in Brugge. V.G. werd eind vorig jaar opgepakt in Amsterdam en België had Nederland gevraagd om hem over te leveren.

Maar dat wil Nederland nu niet doen. Sinds vorige zomer stellen onze noorderburen zich vragen bij de leefomstandigheden in onze gevangenissen. Ook nu duiken er weer onrustwekkende berichten op en dus heeft een Amsterdamse rechter een brief gestuurd naar minister Geens. In afwachting van het antwoord is de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Op het kabinet van minister Geens hebben ze voorlopig nog geen brief ontvangen. Dat bevestigt de woordvoerder aan VTM NIEUWS.