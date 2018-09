Nazomers weer met temperaturen tot 25 graden

Het wordt vandaag vrij warm met zon, maar ook met af en toe enkele hoge wolkensluiers. In het noordwesten zijn er soms meer wolkenvelden. De maxima liggen tussen 22 graden in de Hoge Venen en aan zee, en 25 graden in de Kempen. Aan zee kunnen er rukwinden zijn tot 50 kilometer per uur, meldt het KMI.

Vannavond en vannacht wordt het helder tot lichtbewolkt met hier en daar vorming van nevel of een mistbank. Aan de kust en in het noordwesten van het land wordt het in de loop van de nacht bewolkt vanaf de Noordzee met lage wolken. De minima liggen tussen 10 graden op de Hoge Venen en 15 graden elders.

Morgenochtend is het op de meeste plaatsen zonnig met wat nevel of een lokale mistbank. Aan zee begint de dag meteen zwaarbewolkt tot betrokken. Uiterst langzaam verplaatst deze bewolking zich landinwaarts en in het noordwesten van het land kan daar soms wat lichte regen uitvallen. Elders blijft het droog. 's Nachts verplaatst de zwakke neerslagzone zich tot het centrum en het noordoosten van het land. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden in de noordwestelijke helft van het land en tussen 22 en 26 graden in de zuidoostelijke helft.

Donderdagochtend trekt een regenzone over het zuidoosten van het land richting Duitsland, terwijl het achter de storing droger is met opklaringen. In de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen bewolkt, met kans op lichte regen in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 19 en 20 graden in het centrum van het land.

Vrijdag en zaterdag blijft het droog en wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. De maxima liggen rond 20 graden in het centrum. De wind waait meestal zwak uit zuidwest tot west.

Zondag krijgen we afwisselend zon en wolken. Het kwik stijgt tot rond 23 of lokaal 24 graden. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest.