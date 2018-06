Navo wil snelle beslissing over vervanging F-16's

De Navo wil zo snel mogelijk een beslissing over de vervanging van de Belgische F-16's. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg benadrukt bij een onderhoud met Charles Michel. De premier heeft Stoltenberg uitgelegd dat ons land nog drie scenario's heeft voor de vervanging, maar dat een beslissing er niet komt voor de Navo-top in juli.

Vandaag werden in het nieuwe Navo-gebouw in Evere de kantoren van de Belgische delegatie officieel geopend. Omdat de nieuwe hoofdzetel zo groot is, wordt de verhuis van de verschillende landen gespreid in de tijd.

België was een van de latere landen om de straat over te steken naar de nieuwe constructie in glas en staal. De ceremonie gaf Charles Michel de mogelijkheid om samen te zitten met Stoltenberg, in aanloop naar de Navo-top op 11 en 12 juli. Die zal grotendeels in het teken staan van de strijd tegen terrorisme en de gezamenlijke defensie van de geallieerden.

Niet besparen op defensie-uitgaven

"In 2014 hebben we besloten om te stoppen met besparen op defensie-uitgaven", zei Stoltenberg na het onderhoud met de Belgische premier. "Het goede nieuws is dat alle lidstaten intussen de besparingen hebben gestopt. Meer en meer leden spenderen nu twee procent van hun bruto binnenlands product aan defensie of hebben plannen om dat streefdoel te bereiken."

België zit daar nog een eind onder, maar vertoont "enige vooruitgang" volgens de secretaris-generaal. "Ik moedig België aan om meer te doen en te investeren in meer capaciteit. In nieuwe schepen en gevechtsvliegtuigen."

Drie scenario's

Charles Michel legde uit dat ons land nog drie scenario's heeft voor de aanschaf van nieuwe straaljagers. Een verlengde levensduur van de F-16's, de officiële procedure met daarin de F-35 en de Eurofighter en het Franse aanbod voor samenwerking. Over de officiële procedure wordt in oktober beslist, gaf de premier aan.

"Zo snel mogelijk"

Of er daarmee ook een eindbeslissing is in het dossier, is niet zeker. "We willen zo snel mogelijk een beslissing van België", zei Stoltenberg daarop. "Of dat deze zomer gebeurt of later dit jaar, is niet belangrijk voor de Navo."

"We zullen onze engagementen nakomen", verzekerde Michel. "Er wordt ook gewerkt aan investeringen in schepen en drones. We hebben belangrijke stappen genomen voor onze geloofwaardigheid."