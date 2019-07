NAVO-basis in Gooik krijgt verdacht pakket binnen: alle woningen in buurt worden ontruimd

Op de NAVO-basis in Gooik is vanmiddag een verdacht pakket afgeleverd. Alle woningen in een straal van 300 meter worden nu ontruimd.

Het verdachte pakket werd via de postbode gebracht op de SATCOM NAVO-basis in de Gooikse deelgemeente Kester. Die basis staat bekend als een van de belangrijkste communicatiestations van de NAVO in Europa. Het verdachte pakket werd opgemerkt tijdens het scannen van de poststukken. Volgens ingewijden is er ‘terechte ongerustheid’.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en ook ontmijningsdienst DOVO is onderweg naar de basis.