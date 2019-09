Natuur en Bos: “Wolvin Naya waarschijnlijk gedood door professionelen

Wolvin Naya werd gedood door professionelen. Dat is de conclusie van het onderzoek van Natuur en Bos naar de verdwenen wolvin en haar welpen. “De hoop op een goede afloop is verdwenen”, klinkt het.

Het laatste beeld van wolvin Naya dateert van voor de zomer. Ze was toen duidelijk drachtig. Daarna verdween ze van de radar. Toen mannetjeswolf August plots stopte met voedsel aan te brengen, gingen nog meer alarmbellen af.

“De wolven bevonden zich in ontoegankelijk gebied waar niemand zich in principe mocht bevinden. De actie was dus goed voorbereid door professionelen”, meldt Natuur en Bos in een persbericht. De organisatie heeft de hoop op een goede afloop inmiddels laten varen, aangezien de welpen al 4,5 maanden oud zouden moeten zijn en er nog steeds geen spoor van is.

Anonieme tip

In juli kwam er een anonieme tip binnen waarin werd aangegeven dat de wolf opzettelijk vergiftigd zou zijn door jagers. De piste werd grondig onderzocht, maar er werden uiteindelijk geen sporen van gif teruggevonden in de aangetroffen uitwerpselen. Na een diergeneeskundig onderzoek werd ook de piste van een mogelijke ziekte -denk maar aan de ‘hondenziekte’- geschrapt.

In september werden nog dronevluchten uitgevoerd om mogelijke sporen terug te vinden. Tevergeefs echter. Natuur en Bos gaat er daarom van uit dat Naya “kwaadwillig om het leven gebracht werd”. De daders zouden met opzet haar nestelgebied binnengedrongen zijn, met de bedoeling haar en de welpen te doden.

Strop uit staaldraad

Tijdens de inspecties werd ook een strop uit staaldraad gevonden om everzwijnen in de val te lokken. De dader kon gevat worden. Daarnaast werden nog twee jagers in een verboden zone op heterdaad betrapt. Hun toelating om te jagen werd onmiddellijk ingetrokken.

August is nog in het gebied en toont geen aanstalten om te vertrekken. Experts gaan er vanuit dat de kans groot is dat er snel terug een koppel wolven zich zal settelen. “Die evolutie is niet tegen te houden, gelet op de vele wolven in onze buurlanden en het feit dat het gebied als hoogwaardige natuurplek een ideale verblijfplaats blijft.”

“Het blijft daarom ook belangrijk dat veehouders in de regio preventieve maatregelen nemen. De voorbije week waren er opnieuw een aantal schadegevallen waarbij minstens één geval veroorzaakt werd door de wolf. De schapen zaten niet achter een veilige omheining.”