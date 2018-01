Natuur in de war door zachte weer

De natuur is in de war. In Vichte in West-Vlaanderen heeft een koppel roodborstjes nu al een nest gemaakt, ze zijn aan het broeden op vier eieren. Volgens Natuurpunt is dat meer dan twee maanden vroeger dan normaal. Reden is het extreem zachte winterweer.

Guy Caulier uit Vichte vond het nest vanmorgen op een houtstapel in zijn tuin. “De natuur is volledig ontregeld, we hebben het eerste vogelnestje in onze tuin gespot en met eitjes”, schrijft hij op Facebook.

Lente

Volgens Natuurpunt is het extreem uitzonderlijk dat vogels in januari al een nest maken, voor roodborstjes is het zelfs ongezien. “Roodborstjes maken hun nest normaal pas in april, ten vroegste eind maart”, zegt ornitholoog Gerald Driessens van Natuurpunt. “Door het extreem zachte winterweer moet het koppel gedacht hebben dat de lente al begonnen is, alles heeft met hun hormonen te maken.”

Normaal worden de jongen binnen de twee weken geboren. Alleen als er geen winterprik meer begint, kunnen ze overleven. “Lichte vriestemperaturen zijn nog geen probleem, maar bij strenge vorst zullen de jongen hoe dan ook sterven”, zegt Driessens. “Als het snel kouder wordt, zou het ook kunnen dat de roodborstjes zelf beslissen om te stoppen met broeden.”

Weinig voedsel

Er is ook nog weinig voedsel in de natuur waarmee het koppel hun jongen kunnen voederen. Ze eten normaal kleine regenwormen en insecten, maar veel insecten zijn nu nog niet te vinden. Daarom is het aangewezen om een voederbol met wormen in de buurt te hangen. “Een ander gevaar zijn de predatoren”, zegt Driessens. “In de winter zijn nesten minder beschut, en kunnen eksters of een kat de jongen opeten.”

Niet alleen vogels zijn in de war, ook padden ontwaken uit hun winterslaap door het zachte weer. “Ook dat is dramatisch”, zegt Driessens. “Doordat padden hun winterslaap niet volmaakt hebben, zijn ze nog heel zwak en ze vinden bovendien maar moeilijk voedsel. De kans is dan ook groot dan ze het niet overleven als het plots kouder wordt.”