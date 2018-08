Nafi Thiam:"Ben zeker niet ongerust"

Nafi Thiam staat op de tweede plaats na de eerste dag van de zevenkamp op het EK atletiek in Berlijn. Met 3.930 punten moet Thiam de Britse Katarina Johnson-Thompson, die 4.017 punten telt, voor zich dulden. “Maar ik maak me nog geen zorgen”, zegt Thiam tegen VTM NIEUWS-journalist Jan De Wijngaert.

De Wereldatlete van het Jaar mikt na haar olympisch goud en wereldtitel op een eerste Europese titel. Maar haar eerste wedstrijddag verliep niet naar wens. Zo faalde ze in haar lievelingsonderdeel, het hoogspringen, driemaal bij 1m94. Eerder dit jaar scherpte ze haar wereldrecord nog aan tot 2m01. "Het was een moeilijke dag. Vooral over het hoogspringen ben ik ontgoocheld, want daarin kan ik veel punten pakken", verklaarde de pupil van Roger Lespagnard.

"Eigenlijk voelde ik me echt goed, ook mentaal zat het snor. Het hele jaar door doe ik opofferingen. Maar het is nu eenmaal zo, dat is sport. Ik ben zeker niet ongerust."

"Ik ben blijven knokken, al is het erg warm en ook het tijdschema maakt het niet eenvoudig. Op karakter heb ik dan mijn persoonlijk record verbeterd in het kogelstoten. Ook mijn 200m heb ik goed ingedeeld. Natuurlijk is het mijn doel om morgen top te zijn. Maar dat kan je nooit garanderen in de sportwereld. Ik zal er in ieder geval voor gaan, zoals altijd. Volgens mij wordt het verspringen beslissend", eindigde Thiam, 126 punten verwijderd van haar persoonlijk record.