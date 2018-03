Nabestaanden 22/03 niet blij met herdenking

Een slachtofferorganisatie die vanmorgen de herdenking op de luchthaven van Zaventem bijwoonde, is niet tevreden met het verloop van de plechtigheid en de houding van de regeringsleiders. Zo kwam er onder meer kritiek op het feit dat nabestaanden via een lint op afstand werden gehouden en dat de premier geen moeite zou genomen hebben om samen te zitten met de aanwezigen. "Er is wél contact geweest met nabestaanden, maar sober, intiem en weg van de camera's", reageert de woordvoerder van premier Michel aan VTM NIEUWS.

"Het zijn geen toeschouwers", stelde Guillaume Denoix de Saint Marc, oprichter en algemeen directeur van de Association française des Victimes du Terrorisme. "Het zijn hun naasten die gestorven zijn. Het zijn zij die gekwetst zijn. De premier is de families zelfs niet komen groeten toen hij ze kruiste in het hotel."

Michel: "Er was wél overleg"

Premier Michel reageert via zijn woordvoerder op de kritiek. Zo zegt hij aan VTM NIEUWS dat er voor de plechtigheden overleg is geweest met de slachtofferorganisaties en dat er is overeengekomen om de herdenking sober en intiem te houden. Daarnaast heeft de premier nog samengezeten met de nabestaanden van de slachtoffers, weg van de camera's.

First responders

Voor de getroffen families blijft de herdenking een moeilijke dag waarop ze veel steun vinden bij elkaar. Dit jaar willen de slachtofferorganisaties de banden met de first responders, de mensen van de hulpdiensten die als eerste ter plaatse kwamen, aanhalen.

"Het contact met de first responders is erg belangrijk. Zij werden vorig jaar wat vergeten, maar zijn ook slachtoffer en kampen ook al twee jaar met moeilijkheden", vertelt Philippe Vansteenkiste, die zijn zus verloor op Zaventem en oprichter is van slachtofferorganisatie V-Europe.

"We gaan vandaag niet over politiek praten, maar we kunnen wel zeggen dat de posttraumatische stress echt wel bestaande is bij vele mensen. Het lijkt nog alsof het gisteren is gebeurd", besluit Vansteenkiste.

