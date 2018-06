Naar Mont Ventoux met donororgaan

Tien patiënten van het UZ Gasthuisberg die een donororgaan hebben gekregen, zijn vanmorgen met de fiets vertrokken van Leuven helemaal naar de top van de Mont Ventoux in het zuiden van Frankrijk. Transplantoux heet die krachttoer. Een nog grotere uitdaging dus dan de beklimming volgende week, waar meer dan duizend Vlamingen aan meedoen. Het is al de tiende Transplantoux en dus mag het iets speciaals zijn.

De tocht van Transplantoux is zo’n 1.000 kilometer lang en brengt de getransplanteerden naar de top van de mythische berg in het zuiden van Frankrijk. Vandaag alleen al moeten ze 160 kilometer rijden.

Het is de eerste keer dat de patiënten van Leuven naar de Mont Ventoux rijden. Ze willen iets speciaals doen, want de beklimming zelf doen ze al tien jaar. Als een overwinning na de zware operatie en om te tonen dat bewegen heel belangrijk is als donorpatiënt.

Een symbolische tocht is het ook om hun donors te bedanken. Daarom rijdt Raymond Audenaert mee. Hij kreeg zes jaar geleden een nieuw hart en wil vooral zijn donor op deze manier eren.

Tegen volgende week zaterdag moeten ze er zeker zijn, dan staat de beklimming van de Ventoux op het programma.