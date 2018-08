Naar de scouts? Eerst op wachtlijst

Bij de scouts zijn er lange wachtlijsten voor nieuwe leden. Elk jaar komen er tussen de 1.000 en 3.000 nieuwe leden bij in Vlaanderen. Dat zijn er te veel, want de groepen streven naar zes leden per leider.

“Bij ons zijn er een dertigtal kapoenen (de jongste groep) ingeschreven en er staan er nog eens dertig op de wachtlijst”, vertelt Milan Demol van Scouts en Gidsen Sint-Amandsberg. “We willen klein en gezellig blijven. Dertig is echt het maximum, anders is het niet meer overzichtelijk. Ons lokaal is er ook niet op gebouwd.”

82.000 scouts

De scouts van Sint-Amandsberg is lang niet de enige scoutsgroep die met een wachtlijst werkt. De Scouts en Gidsen zijn in heel Vlaanderen immens populair: 82.000 leden, verdeeld over 500 groepen. “We kunnen niet anders dan met een wachtlijst werken”, klinkt het. Als de groepen te groot worden, is het voor niemand leuk, niet voor de leden en niet voor de leiders.

“Wij streven ernaar om zes leden per leider te hebben”, zegt Anton Smagghe, verbondscommissaris van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Groepen die denken dat ze niet de draagkracht hebben om meer leden aan te nemen, die maken een goeie keuze om niet per se groter en groter te worden. De kwaliteit blijft belangrijk en ook de zorg voor de leden willen we blijven garanderen.”

KSA

VTM NIEUWS belde rond om te horen hoe het bij andere jeugdbewegingen zit. We konden niet overal cijfers krijgen, maar bij de KSA bijvoorbeeld zijn er geen wachtlijsten. Heel lokaal kan het wel eens voorvallen, maar daar is het nog niet zo’n groot probleem als bij de scouts.