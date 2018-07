Naakte chauffeur richt ravage aan

Op de Tiensesteenweg in Lovenjoel, een deelgemeente van Bierbeek, heeft een vrachtwagenchauffeur een gigantische ravage nagelaten nadat hij met zijn vrachtwagen minstens vijf voertuigen waaronder een Lijnbus heeft aangereden. De bestuurder van de vrachtwagen vluchtte volledig naakt weg, maar werd later zwaargewond opgepakt in een nabijgelegen veld.

De Poolse man werd met de politiehelikopter, die mee naar hem kwam helpen zoeken, zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd.

Volgens de politie vielen er buiten de bestuurder nog negen lichtgewonden, maar niemand zou in levensgevaar verkeren.

De Lijn

Ook een bus van vervoersmaatschappij De Lijn werd achteraan aangereden. Daarin vielen vier gewonden. Het ongeval veroorzaakt zware hinder bij De Lijn, op de lijnen 8 en 380 richting Leuven. De bussen rijden met grote vertragingen. Reizigers kunnen als alternatief voor lijn 8 gebruik maken van lijn 7.

Mogelijk zat er ook nog een passagier in de vrachtwagen van de naakte chauffeur, maar dat is nog onduidelijk.