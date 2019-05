Na zoveelste fiasco: vrijdag opnieuw overleg bij skeyes

Komt er volgende week eindelijk een akkoord bij luchtverkeersleider skeyes? Nadat gisteren de onderhandelingen voor de zoveelste keer zijn afgesprongen, komt er vrijdag een nieuw paritair comité. De directie geeft aan snel tot een akkoord te willen komen.

Bij skeyes is al wekenlang een sociaal conflict aan de gang, onder meer over de hoge werkdruk en de arbeidsorganisatie. Doordat er te weinig luchtverkeersleiders beschikbaar waren, moest het vliegverkeer van en naar ons land al verschillende malen voor enkele uren stilgelegd worden. Gisteren sprong de sociale bemiddeling bij de luchtverkeersleider af.

Meteen na afloop wees de directie met beschuldigende vinger naar het ACV. Volgens skeyes was er geen sociaal overleg meer mogelijk. Kurt Callaerts van ACV zei aan VTM NIEUWS dat er enkele voorstellen op tafel lagen, maar dat die nog met de achterban moesten besproken worden en dat er daarom geen akkoord werd getekend.

Noodzakelijk

Vandaag meldt de directie dat ze "snel tot een akkoord wil komen". Het bedrijf zegt alle partijen betrokken bij het sociaal overleg de tijd te geven om de voorstellen die tijdens de bemiddeling op tafel zijn gelegd, verder te bespreken binnen hun organisaties, om daarna het overleg te hervatten binnen het bedrijf.

"Op vrijdag 10 mei zal het paritair comité bijeenkomen om tot een overeenkomst te komen", luidt het in een mededeling. Skeyes benadrukt nog dat "in het belang van de hele luchtvaartsector en de economie van ons land een spoedige en positieve uitkomst van het overleg noodzakelijk" is.