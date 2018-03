Na sneeuw: regen op komst

We sluiten de week af met opklaringen, behalve dan in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen waar de lage wolken en de lokale mist een groot deel van de zondag hardnekkig zijn. Geleidelijk neemt de bewolking toe en in de loop van de namiddag gaat het regenen vanaf het westen en het zuidwesten.

Over het noordoosten en het oosten kan het mogelijk nog tot de avond droog blijven. De maxima gaan van 4 graden in de Hoge Venen tot 11 graden in de Kempen. Er waait een overwegend matige wind uit zuidoostelijke richtingen, meldt het KMI.

Vanavond regent het eerst in de meeste streken en daarna volgen er enkele plaatselijke buien. Volgende nacht wordt het geleidelijk overal droog met opklaringen, maar lokaal komen er ook veel lage wolken voor. Over het zuidoosten is het nevelig of mistig. Waar de opklaringen voldoende breed uitvallen, kan het kwik dalen tot rond het vriespunt. Waar het bewolkt blijft, schommelen de minima rond 3 of 4 graden. De wind is matig uit zuid tot zuidzuidwest.

Morgen blijft het droog. Aanvankelijk zijn er lokale opklaringen, maar in vele streken hangen ook lage wolken met in de Ardennen kans op mist. Later overdag wisselen zon en wolken elkaar af. De maxima liggen rond 4 graden in de Hoge Venen en tussen 9 en 11 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig uit zuid, krimpend naar zuidoost.

Dinsdag en woensdag wordt het wisselend bewolkt met soms buien. 's Ochtends en 's avonds kunnen de buien een winters karakter krijgen en in de Ardennen kan lokaal wat sneeuw vallen. De maxima liggen rond 5 of 6 graden in Hoog-België en tussen 8 en 10 graden in Laag-België. De wind waait dinsdag zwak tot matig en woensdag matig uit zuidelijke richtingen.