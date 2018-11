Na restaurants ook veel slagers dicht in kerstperiode

Naast heel wat restaurants, sluiten tijdens de drukke eindejaarsperiode ook veel slagerijen de deuren. De slagers en traiteurs vinden niet voldoende personeel voor de feestdagen en door de hoge kosten voor nachtarbeid en overuren kunnen ze amper nog iets verdienen.

Slagerij Oosterbosch in Hasselt blijft voor het eerst in 34 jaar dicht tussen kerst en nieuwjaar. Niet omdat er geen bestellingen zijn, maar omdat ze geen personeel vinden. Slager is tegenwoordig een knelpuntberoep. Er zijn op dit moment maar liefst 2.500 openstaande vacatures. "Normaal met kerst heeft slagerij Oosterbosch zo'n 600 bestellingen, goed voor een omzet van om en bij de 50.000 euro. Maar doordat overuren voor de werkgever duur zijn, schiet daar maar weinig van over", verklaart slager Johan Oosterbosch.

Voor slager Johan is er één groot voordeel: hij kan voor het eerst in zijn leven Kerstmis vieren. Doordat zijn ouders ook beenhouders waren, is dat iets dat Johan helemaal niet kent.

Flexibelere regels

Werkgeversorganisatie Unizo pleit er dan ook voor de regeling voor overuren te versoepelen. “Wat men kan doen is zorgen dat wie overuren moet presteren, dat dat goedkopere overuren zijn, die betaalbaar zijn voor de werkgever en interessant blijven voor de werknemer. Je vindt het al in de horeca en in de bouw”, zegt Danny Van Assche van Unizo.