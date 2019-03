Na klacht over praalwagen: Aalst Carnaval dreigt te verdwijnen van Unesco-lijst

Aalst Carnaval verdwijnt mogelijk van de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed. Dat heeft de organisatie van de Verenigde Naties vrijdag bekendgemaakt. De beslissing valt in december.

Het onderwerp komt aan bod bij de vergadering van het intergouvernementeel comité voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, dat van 9 tot 14 december samenzit in Colombia.

De Aalsterse carnavalsgroep De Vismooil’n toonde zich in de jaarlijkse carnavalsstoet met een praalwagen met daarop karikaturale poppen van joden, met grote haakneuzen, pijpenkrullen en een geldkist. Daarmee wilde de groep duidelijk maken dat ze hun geld dit jaar sparen voor een mooiere praalwagen volgend jaar.

Enkele Joodse organisaties dienden daarop klacht in bij Gelijkekansencentrum Unia. 'Dit is puur antisemitisme. Zelf als het niet de bedoeling was antisemitisch te zijn, dan getuigt dit van een gebrek aan historisch besef en goede smaak.’, zei Hans Knoop, de woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties toen, één van de organisaties die klacht indiende.

Ook de Europese Commissie reageerde toen scherp. Volgens hen is het ondenkbaar dat we deze beelden 74 jaar na de Holocaust in de straten zien.