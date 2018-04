Na de zon nu kans op onweer

Vanaf deze voormiddag komen we terecht in onstabiele lucht, waarschuwt het KMI. We krijgen afwisselend zonnige en bewolkte perioden. In de ochtend kan reeds hier en daar een regen- of onweersbui vallen in het westen van het land.

In de loop van de namiddag verwachten we vooral in het binnenland enkele onweersbuien die plaatselijk kunnen gepaard gaan met rukwinden, mogelijk zelfs met hagel. Maxima van 21 of 22 graden op de Ardense hoogten en 27 graden in de Kempen. Aan zee staat na de middag een matige zeebries.

Vanavond en tijdens het eerste deel van de nacht kunnen er, vooral in het binnenland, nog enkele buien vallen maar de onweerskans neemt stilaan af. Later trekt een storing met regen en buien van west naar oost. In het noordwesten wordt het dan droog met opklaringen. De minima liggen tussen 9 of 10 graden in het westen en 14 graden in het uiterste zuiden.

Maandag frisser

Morgenochtend wordt het in de loop van de dag overal droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima zijn frisser en schommelen tussen 13 graden op de Hoge Venen en aan de kust en 16 of 17 graden in het centrum van het land. De wind is meestal matig uit het westen. Aan de kust is hij vrij krachtig.

Bekijk hier het laatste VTM-weerbericht.