Na de wolf ook lynx en coyote op komst

Na de wilde wolf wordt in het wolvenplan ook de lynx vermeld. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. Ook een Europese coyote is op weg naar Vlaanderen, zegt Landschap vzw.

De natuurvereniging vindt de vermelding van de lynx (links op foto) terecht. “Lynxen komen voor in het Duitse Eifel en al zo’n 25 jaar zijn er waarnemingen in de Ardennen, maar die werden nooit bevestigd”, klinkt het in de Gazet van Antwerpen. De lynx wordt daarom ook wel het spook van het bos genoemd.

‘Goudjakhals’

Ook de coyote, ook wel de goudjakhals genoemd (rechts op foto) is aan een opmars bezig. Een coyote is een roofdier uit de familie van de hondachtigen en is nauw verwant met de wolf. Het dier leeft vooral in het zuidoosten maar is momenteel aan een opmars bezig mede veroorzaakt door de klimaatwijziging.

“Op tijd plan klaar”

“Om een deugdelijk plan voor de goudjakhals te maken, hoef je in het wolvenplan alleen 'wolf' te vervangen door 'goudjakhals'”, zegt minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) in de Gazet Van Antwerpen. “Dit keer kunnen we dus op tijd een plan klaar hebben”, klinkt het nog.

Wolvin Naya

De afgelopen weken was er in ons land heel wat te doen rond wolven. Tot de komst van wolvin Naya was ons land het enige in Europa zonder wilde wolven. Afgelopen weekend werd in het Limburgse Opoeteren een andere wolf doodgereden. Al snel werd duidelijk dat het niet om wolvin Naya kon gaan. Naya zwerft al twee maanden rond tussen vierhonderd schapen in de buurt van Leopoldsburg, zonder ook maar één keer toe te slaan.

