Na bijna 18 uur is de E313 weer volledig vrij

Na het ongeval met een tankwagen ter hoogte van Geel-Oost in de nacht van dinsdag op woensdag, is de E313 na bijna 18 uur van hulpverlening en opruimwerken weer volledig vrij in beide richtingen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De tankwagen is getakeld en de herstellingen aan het wegdek zijn nu eveneens achter de rug.

De afhandeling duurde nagenoeg de hele dag omdat de tankwagen met LPG geladen was en er na het ongeval lekken waren vastgesteld die bij het overpompen - wat nodig was om te kunnen takelen - voor ontploffingsgevaar zouden kunnen zorgen.

Een gespecialiseerde firma kwam ter plaatse, maar dan nog was het een erg tijdrovende klus. Uit voorzorg werd in het nabije Laakdal de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd en een woonwijk geëvacueerd.

Uiteindelijk verliep alles zonder verdere incidenten en kon iedereen in de vooravond weer naar huis. De E313 bleef in beide richtingen afgesloten tot 16.15 uur, wanneer de weg richting Antwerpen weer open ging.

Richting Hasselt en Luik moest er dan nog worden getakeld en het wegdek moest worden hersteld. Dat zorgde ook tijdens de avondspits nog voor de nodige hinder.

Zo zag de file eruit vanuit de lucht: