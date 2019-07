Na Antwerpen ook oppompverbod in delen van Limburg

Door de aanhoudende droogte geldt er vanaf nu een captatieverbod in verschillende gemeenten in Limburg. Dat heeft de gouverneur Herman Reynders (sp.a) beslist. Twee dagen geleden nam Antwerpen ook al die beslissing.

Een captatieverbod houdt in dat je geen water mag oppompen uit onbevaarbare waterlopen, dat zijn bijvoorbeeld grachten en beken. Alleen als je het water gebruikt om je gewassen te beschermen of om je vee van te laten drinken, mag je kleine hoeveelheden gebruiken.

Het verbod geldt voor de gemeenten Gingelom, Sint-Truiden, Heers en het stroomgebied van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel in in Lommel.

Wie het verbod negeert, riskeert celstraffen tot veertien dagen en geldboetes tot 1.500 euro.