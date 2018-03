Na 5 dagen kamperen: kinderen ingeschreven

In een basisschool in Grimbergen zijn om middernacht de inschrijvingen begonnen. 27 ouders kampeerden al sinds zaterdag in de vrieskou aan de school om zeker te zijn dat ze hun kind konden inschrijven.

De directeur van de school opende twee klassen zodat de mensen niet in de vrieskou moesten slapen. “Ik ben heel blij dat wij kunnen faciliteren hebben naar die ouders toe dat zij een warme slaapplaats hebben gekregen en dat ik vannacht open gedaan heb om die mensen toch een beetje nachtrust te geven”, zegt directeur Christophe De Buyser.

Er waren 27 ouders die hun kind wilden inschrijven, maar er is maar plaats voor 21 kinderen. Zes ouders zijn dus op de wachtlijst gezet. “Ik ben blij voor de mensen die een plaatsje hebben, maar langs de andere kant is het wel heel spijtig dat ik toch een aantal ouders zal moeten teleurstellen en hen huiswaarts moet sturen.”

"Kamperen niet meer aan de orde"

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is kamperen aan scholen ook niet meer aan de orde. Dat reageerde Crevits nadat zaterdag de ouders een eerste nacht hadden gekampeerd. Crevits wil daarom een vereenvoudiging van het systeem van de dubbele contingentering bij schoolinschrijvingen onderzoeken.

Crevits roept scholen ook op om een digitaal platform te creëren voor inschrijvingen. Ze lijkt daarmee een opening te maken in de geblokkeerde discussie over de schoolinschrijvingen.

Bekijk ook: