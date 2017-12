N-VA wil lijkschennis strafbaar maken

N-VA-Kamerleden Koenraad Degroote en Sophie De Wit dienen een wetsvoorstel in om lijkschennis strafbaar te maken. Ze doen dat naar aanleiding van recente voorvallen op een kerkhof in Brugge. In de huidige wetgeving is enkel het schenden van een graf strafbaar.

In Brugge werden twee grafdelvers betrapt met foto's van overledenen op hun gsm. "Dit is oneerbiedig ten opzichte van de overledenen en hun familie", reageert Degroote. Het is vandaag echter moeilijk aan te tonen dat de twee grafschending hebben gepleegd, terwijl ze ook niet bestraft kunnen worden voor lijkschennis.

De huidige wetgeving bestraft namelijk alleen mensen die een graf schenden en er materiële schade toerichten, waardoor "de nagedachtenis van de overledene wordt beledigd of gekwetst". Iemand die bijvoorbeeld foto's maakt van de overleden persoon of schade toebrengt aan het lichaam, blijft ongestraft.

Wet aanpassen

Degroote en De Wit roepen dan ook op om de huidige wet, die dateert van 1867, aan te passen en lijkschennis te bestraffen. "Hieronder verstaan we elke handeling met of met betrekking tot het lijk die niet onder een professionele context valt, zoals foto's nemen, filmen, scannen, fysiek schenden, verminken... van het stoffelijk overschot."

In onder meer de begrafenis-, de medische en de wetenschappelijke sector is het wel verantwoord om handelingen te stellen op stoffelijke overschotten. Deze professionele handelingen zullen uiteraard niet onder de strafwet vallen, klinkt het nog.