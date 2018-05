N-VA: "Isoleer radicalen in gevangenis"

N-VA wil elke geradicaliseerde gevangene onmiddellijk isoleren in een afgesloten regime, met een individuele behandeling. Dat zegt Koen Metsu, voorzitter van de Kamercommissie Terrorismebestrijding.

"Staatsveiligheid heeft weet van vierhonderd risicoprofielen in de gevangenis", zegt Koen Metsu. Het Kamerlid verschilt met Justitieminister Koen Geens (CD&V) van mening over de aanpak van die profielen.

Eerst isoleren

"Hij wil ze eerst in een gewoon regime opvangen om te evalueren wie er apart gezet moet worden. Ik wil iemand met een radicaal terreurgedachtengoed eerst afzonderlijk zetten en behandelen en daarna evalueren of die persoon klaar is voor het gewone regime", zegt Metsu.

Metsu begrijpt ook niet waarom de maximumstraf voor lidmaatschap van een terroristische groepering slechts vijf jaar is. "In België kan je bovendien na een derde van die straftijd al vrijkomen. Dat is een heel korte periode, we moeten die maximaal benutten en de persoon ook daarna opvolgen."

De discussie laait hoog op omdat Benjamin Herman, de man die eergisteren drie mensen vermoordde in Luik, mogelijk geradicaliseerd is in de gevangenis.