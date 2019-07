Mysterie in Maaseik: garagepoorten gaan niet meer open

Een zendmast op de Maastrichtersteenweg in Maaseik heeft problemen veroorzaakt bij buurtbewoners. Zo weigerden garagepoorten dienst en troffen bewoners ’s ochtends hun wagen aan met alle ruiten geopend. Hun wagens konden ook niet gestart worden.

Ondertussen is het mysterie opgelost. Af en toe kan een zendmast draadloze afstandsbedieningen verstoren. DAB+, voor digitale radio, zendt soms uit op de frequentie 434 megaHertz. Draadloze afstandsbedieningen zenden vaak uit op 217 megaHertz. Exact de helft van de frequentie van DAB+. Als de afstandsbediening van bijvoorbeeld je garagepoort niet van goede kwaliteit is, kan DAB+ per ongeluk die frequentie verstoren.