Muntje met bijsluiter tegen drugs

De Brugse politie en de preventiedienst lanceren vandaag een campagne tegen alcohol en drugs in het verkeer. Met ‘Heb je de bijsluiter gelezen?’ benadrukken ze dat drugs en bepaalde medicatie even gevaarlijk zijn in het verkeer als alcohol.

Dat alcohol drinken en rijden een slechte combinatie is, maken de BOB-campagnes duidelijk. Uit Brugse controles blijkt echter dat sommige bestuurders nog niet voldoende beseffen dat bepaalde medicatie en drugs even gevaarlijk zijn. Om die reden start de stad een nieuw actieplan tegen drugs.

De ‘Heb je de bijsluiter gelezen?’-campagne vormt een onderdeel van dat plan. Met een doosje met een flyer en een pepermuntje wil de Brugse politie de bestuurders ervan bewust maken dat rijden onder invloed nooit een goed idee is.

Diverse effecten

De effecten van alcohol, drugs en bepaalde medicatie zijn immers divers. Sommige middelen zoals alcohol en slaapmiddelen werken verdovend waardoor je minder goed opmerkt wat er rond je gebeurt. Andere middelen, zoals cocaïne en cannabis, werken dan weer stimulerend of hallucinerend waardoor je roekelozer wordt en je beoordelingsvermogen verandert.

Door deze middelen te gebruiken, breng je jezelf en anderen in gevaar op de weg. “Wie onder invloed is van welk middel dan ook, kruipt dus best niet meer achter het stuur”, aldus de Brugse politie.

Repressie

Daarnaast houdt de preventiedienst van Brugge ook acties in de uitgaansbuurt, op events en festivals. Uit controles naar aanleiding van specifieke evenementen bleek dat vorig jaar 5,3 procent van 1.004 gecontroleerde bestuurders positief waren. Met #ZAD-acties (Zonder Alcohol en Drugs) wil de politie dat nummer naar beneden krijgen.