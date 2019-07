Muggenseizoen volop aan de gang: zo raak je snel van die vervelende jeuk verlost

Irritant gezoem, slapeloze nachten en een hele resem jeukende bultjes op je huid: het is overduidelijk dat het muggenseizoen weer in volle gang is. Veranderde jouw lichaam vannacht ook in een ‘all you can eat’-buffet voor een zwerm hongerige muggen? Dan zit je nu gegarandeerd te krabben voor dood. Dit is hoe je die vervelende jeuk weer wegkrijgt.

Het is sowieso een beetje experimenteren om te zien wat het best voor jou werkt om het jeuken te doen overgaan. Deze oplossingen zullen je in elk geval al een eindje op de goede weg helpen.

1. Maak de beet schoon met alcohol

Ben je er snel bij, dan kan je de beet schoonvegen met alcohol. Alcohol heeft een verkoelend effect wanneer het opdroogt, wat ervoor kan zorgen dat het jeuken wat weggaat.Zorg ervoor dat je niet te veel alcohol gebruikt, want dit kan ervoor zorgen dat je huid geïrriteerd raakt.

2. Smeer in met honing

Honing heeft antiseptische en antibacteriële eigenschappen. Bovendien vermindert honing de kans op het ontstaan van ontstekingen. Smeer je beet echter niet in met honing wanneer je nog naar buiten moet, want dan bestaat de kans dat je een echte muggen- en wespenmagneet wordt.

3. Neem een bad met havermout

Havermout heeft jeukstillende eigenschappen en helpt de huid kalmeren wanneer die geplaagd wordt door insectenbeten, allergische reacties of een droge huid. Eén optie is om havermout toe te voegen aan je badwater, een andere is om een maskertje van havermout aan te brengen op de beet.

4. Gebruik een koud theezakje

Maak jezelf eerst een lekker theetje klaar (zwarte of groene thee werken het best) en laat het gebruikte theezakje afkoelen in de ijskast. Breng het vervolgens aan als een soort kompres op de beet om de jeuk te verzachten.

5. Maak een basilicumsmeersel

Basilicum bevat chemische verbindingen die de jeukende huid kunnen verlichten. Je kan basilicumolie aanbrengen als een lotion of je kan het thuis zelf maken. Om je eigen smeersel te maken kook je 2 kopjes water en 15 gram gedroogde basilicumblaadjes. Nadat het mengsel is afgekoeld, kan je een wattenschijfje in het mengsel dopen en hiermee vervolgens de beet insmeren. Alleen verse basilicum in huis? Dan kan je enkele blaadjes fijnsnijden en deze over de beet wrijven.

6. Smeer de beet in met aloë vera

Aloë vera heeft ontstekingsremmende eigenschappen en werkt kalmerend op een geïnfecteerde huid. Bovendien voelt het koel aan als je het aanbrengt, wat helpt tegen dat lastige jeukende gevoel. Zorg er dus voor dat je een aloë-veraplant in huis hebt, snij als de nood hoog is een blaadje af en breng de gel die uit het blad komt rechtstreeks aan op de huid.