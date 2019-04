Motorrijder van 21 jaar verongelukt in Bredene

Bij een zwaar verkeersongeval in Bredene is zondag een jonge motorrijder om het leven gekomen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De 21-jarige man zou tijdens een inhaalmanoeuvre de controle over het stuur verloren hebben.

Het ongeval gebeurde kort na 17 uur langs de Koninklijke Baan in Bredene. Een motorrijder reed in de richting van Oostende en wilde volgens een getuige een voorligger inhalen. Tijdens dat inhaalmanoeuvre moet de man de controle over het stuur verloren hebben. Daardoor kwam hij met zijn rijtuig tegen een paal terecht.

De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het is voorlopig nog wachten op de bevindingen van de expert