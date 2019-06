Motorrijder overlijdt na botsing in Merksem

Op de Bredabaan in Merksem is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. Hij zou achteraan op een bestelwagen zijn gebotst. De man kwam ten val en werd dan overreden door een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde op de Bredabaan in de rijrichting Brasschaat, op het stuk tussen de supermarkten Aldi en Carrefour. Volgens de eerste vaststellingen van de politie reed de motorrijder op het verkeerde rijvak. “Mogelijk was de man aan het spookrijden”, zegt Sven Lommaert van de politie.

De man botste op een bestelwagen en kwam ten val. Een vrachtwagen kon hem niet ontwijken en overreed het slachtoffer. De man is ter plaatse overleden.

De Bredabaan is in de richting Brasschaat volledig afgesloten. Ook de rijrichting Merksem is maar op één rijvak beschikbaar.

De Lijn kan met bussen en trams wel stapvoets langs het ongeval passeren.