Motorrijder komt om in Zeebrugge

In Zeebrugge is gisteravond een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeval. De man botste in een lichte bocht op een auto.

De motard reed in de Isabellalaan richting Knokke-Heist, toen hij rond 23 uur plots van de weg ging. Hij ging over een dubbel tramspoor en botste frontaal op een auto die uit de andere richting kwam. De man was op slag dood.

De twee inzittenden van de auto waren sterk onder de indruk, maar raakten niet gewond. Hun auto is wel zwaar beschadigd.

De politie sloot de Isabellalaan af. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet volledig duidelijk.