Motorgeluid verplicht bij elektrische wagens vanaf 2019

Vanaf 1 januari 2019 zullen nieuwe elektrische wagens een kunstmatig motorgeluid moeten produceren als ze traag rijden. Nu maken ze zo goed als geen lawaai als ze bijvoorbeeld door het centrum rijden. Dat is gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Daarom moeten de wagens nu een kunstmatig geluid produceren als ze minder dan twintig kilometer per uur rijden.

“Er is bandengeluid, wat het meeste lawaai maakt, aerodynamische geluid en motorgeluid. Maar bij een elektrische wagen hoor je de motorgeluiden amper als de wagen traag rijdt”, legt Gert Verhoeven van VAB uit.

Alle weggebruikers verantwoordelijk

Toch komt er ook kritiek op de maatregel, want verkeersveiligheid is niet enkel de verantwoordelijkheid van de automobilisten. Andere weggebruikers moeten ook opletten in het verkeer. “Je moet samenwerken en alle zintuigen, niet enkel het gehoor, gebruiken”, aldus Verhoeven.