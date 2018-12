Moslimprediker Denis: “Gevangenis is psychologische marteling voor moslims”

Moslimprediker Jean-Louis Denis is vanmorgen vrijgelaten uit de gevangenis van Ittre. Hij zat een straf uit van vijf jaar omdat hij jongeren rekruteerde voor de strijd in Syrië. Denis legde een korte verklaring af toen hij de gevangenis verliet.

“Vandaag zitten hier moslims in de gevangenis omdat ze moslims zijn”, vertelde Denis aan de aanwezige journalisten toen hij iets na 11 uur de gevangenis van Ittre buitenstapte. “Ze zitten in de gevangenis omdat ze dingen zeggen die jullie niet bevallen. Ik heb vijf jaar op deze afdeling gezeten. Het is een omgeving waar mensen psychologisch gefolterd worden en verwoest worden. Dit versterkt alleen maar hun overtuiging. Het levert het tegenovergestelde op van wat jullie willen bereiken.”

Denis zwaaide ook met een biljet van twintig euro. “Er zijn vandaag mensen die hun leven opofferen om maar een beetje geld te hebben”, zegt hij. “Wel ik ben bereid om mijn leven te wijden aan Allah en uit te leggen aan de mensen dat de Islam niet in strijd is met de democratie. Ik wens mijn broeders en zusters die vandaag in de gevangenis zitten veel sterkte in hun beproeving.”

De correctionele rechtbank in Brussel veroordeelde Denis oorspronkelijk tot tien jaar cel omdat de rechter vond dat het ook bewezen was dat Denis een terreurgroep leidde maar in beroep werd dat herleid naar vijf jaar gevangenis. Het Hof van Beroep oordeelde dat het niet bewezen was dat hij de leider van de groep was maar enkel een lid, vandaar de mildere straf. Na zijn vrijlating is hij van plan om in Londerzeel te gaan wonen bij zijn moeder.

