Morgen vonnis in proces Abdeslam

De Brusselse correctionele rechtbank spreekt zich morgen uit over de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat in Vorst. Het is het eerste Belgische vonnis waarbij twee personen terechtstaan die ook betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, Salah Abdeslam en Sofien Ayari. Het federaal parket vervolgde beiden voor moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit, en eiste celstraffen van 20 jaar.

Sinds de aanslagen in Parijs waren Franse en Belgische speurders koortsachtig op zoek naar terroristen die bij die aanslagen betrokken waren en heelhuids uit Parijs waren gevlucht, alsook naar mensen die een ondersteunende rol hadden gespeeld bij de voorbereiding van de aanslagen. De meest bekende daarvan was ongetwijfeld Salah Abdeslam, die zich op het laatste moment niet had opgeblazen aan het Stade de France en ondanks een controle door de Franse politie tot in Brussel was geraakt.

Urenlange schietpartij

De speurders hadden al een hele reeks verdachten opgepakt en schuilplaatsen blootgelegd toen leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam (JIT), het Frans-Belgische team dat de aanslagen onderzocht, op 15 maart een huiszoeking wilden uitvoeren in de Driesstraat. De zes agenten, die hadden verwacht niemand aan te treffen in het appartement, werden onmiddellijk onder vuur genomen. Drie van hen raakten daarbij gewond.

De woning werd daarop urenlang belegerd door de speciale eenheden van de federale politie. Een scherpschutter van de politie slaagde erin één van de terroristen neer te schieten. Die werd later geïdentificeerd als de Algerijnse terreurverdachte Mohamed Belkaid (36), ook gekend onder de schuilnaam Samir Bouzid.

Arrestatie Abdeslam

Al gauw bleek echter dat Belkaid zich verschanst had in de woning en de politie bezig had gehouden terwijl twee andere aanwezigen in het appartement konden ontsnappen. Op basis van vingerafdrukken in de flat achterhaalde de politie dat één van hen Salah Abdeslam was. Drie dagen later werd Abdeslam, die al sinds de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs gezocht werd, opgepakt in de Vierwindenstraat in Molenbeek. Daar kon de politie ook de tweede man die uit het appartement ontsnapt was, arresteren. Dat bleek Soufien Ayari, ook bekend onder de valse namen Amine Choukri en Monir Ahmed Alaaj.

Vier dagen na hun arrestatie, op 22 maart, sloegen een aantal overblijvende leden van de terreurcel toe op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek.

Twintig jaar cel

Het federaal parket vorderde voor de twee verdachten twintig jaar cel voor moordpoging op politieagenten in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context. De verdediging van beide verdachten vroeg de vrijspraak voor de moordpoging en erkende enkel het verboden wapenbezit. Ook de terreurcontext werd betwist. De verdediging van Salah Abdeslam wierp ook een procedure-argument op. Volgens meester Sven Mary is de strafvordering immers onontvankelijk omdat de onderzoeksrechter in de foute taal werd gevorderd.

Salah Abdeslam zal bij het vonnis niet aanwezig zijn. Tijdens zijn ondervraging liet Abdeslam al weten dat hij het gezag van de rechtbank niet herkent en ook het pleidooi van zijn eigen advocaat woonde hij niet bij.