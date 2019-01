Het wordt komende nacht bitterkoud, met minima die schommelen tussen -12 graden in de Hoge Venen en ­-2 graden aan zee. Een storing bereikt morgenochtend de kust en trekt vervolgens van west naar oost door het land. In het centrum van het land valt de sneeuw ’s ochtends. “Met wat geluk is dat juist na de ochtendspits en zou het allemaal nog best kunnen meevallen”, zegt weerman Frank Duboccage.