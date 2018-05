Morgen staking: hier is er hinder

Morgen trekken de drie grote vakbonden naar het centrum van Brussel om er te protesteren tegen de pensioenplannen van de regering. Mogelijk gaat die betoging met hinder gepaard: sommige scholen blijven dicht, maar ook in crèches, zieken- en bejaardentehuizen zal de betoging zich laten voelen, net als aan de overheidsloketten. En De Lijn ontsnapt al zéker niet. Een overzicht.

De bonden verzamelen morgen om 10.00 uur aan de Albert II-laan aan het Noordstation. De manifestatie vertrekt om 11.00 uur en trekt van daaruit naar het Zuidstation.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer bereidt zich ook voor op de betoging. Bij de NMBS zijn er extra treinen ingezet om de betogers naar Brussel te vervoeren. “Zo zullen de andere reizigers weinig hinder ondervinden”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman aan VTM NIEUWS.

De Lijn kan de hinder die ze zelf zullen ondervinden moeilijk inschatten. Er worden wel ‘prioritaire assen’ ingelegd. “Chauffeurs die vrijwillig komen werken, worden verspreid over de drukste lijnen”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken aan VTM NIEUWS.

De hinder bij de MIVB valt op dit moment nog niet goed in te schatten. Morgenochtend zal er meer info volgen via de website en sociale media

Scholen

Ook vele tientallen scholen zullen morgen grote hinder ondervinden van de pensioenbetoging. Van de 185 gecontacteerde scholen, blijven er al zeker 45 gesloten. In 73 andere zijn er wel stakers, maar kan men toch opvang en lessen garanderen. In 56 scholen maken ze zich sterk dat er geen hinder zal zijn, terwijl elf directies gisteren nog niet wisten wat hen te wachten staat. Dat veel ouders pas gisteravond een briefje in de boekentas vonden met de melding dat hun kind woensdag niet naar school kan, stuit op protest.

De onderwijsvakbonden verwachten 5.000 tot 10.000 leerkrachten op de betoging.

Gemeenteloket

Her en der zullen zeker ook gemeentelijke ambtenaren mee betogen. Lokale besturen verwachten echter niet dat daardoor loketten gesloten zullen moeten worden.

Privé

De bonden hebben een interprofessionele stakingsaanzegging ingediend. Niet om te gaan staken, maar wel zodat wie naar de betoging gaat en niet gaat werken, toch gedekt is. Het blijft afwachten of er hinder zal zijn bij grote bedrijven.