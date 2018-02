Morgen staakt De Lijn: dit kan je verwachten

Bij De Lijn wordt morgen gestaakt en dat zal grote hinder met zich meebrengen. De vervoersmaatschappij raadt reizigers aan om niet te rekenen op haar bussen en trams om op bestemming te raken. Omdat ook bedienden zullen staken, zal de informatie over de exacte hinder waarschijnlijk onvolledig zijn.

De vakbonden staken morgen tegen de geplande reorganisatie bij De Lijn. Door de nieuwe structuur zal het aantal managementfuncties en het aantal bedienden dalen. Er komen geen naakte ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek.

De directie zegt ernstige hinder te verwachten. “Het ziet ernaar uit dat de stakingsbereidheid groot is, dus we verwachten veel hinder”, zegt de woordvoerster van De Lijn, Astrid Hulhoven, aan VTM NIEUWS.

Volgens Hulhoven is het moeilijk om vandaag al zicht te hebben op eventuele regionale verschillen, maar ze vermoedt dat de hinder wel groter zal zijn in de steden. “We denken dat onze exploitanten of onderaannemers niet mee gaan staken, enkel onze eigen chauffeurs. Omdat we in de steden enkel met eigen chauffeurs werken, verwachten we daar de grootste hinder.”

Onvolledige informatie

Ze raadt reizigers aan om een alternatief te zoeken voor hun verplaatsingen. Omdat ook de bedienden mee zullen staken, verwacht de vervoersorganisatie dat ze slechts sporadisch overzichten zullen kunnen maken van de bussen die wél rijden. De informatie over de exacte hinder zal dus waarschijnlijk onvolledig zijn. De Lijn zal de info waarover ze wel beschikken, online meegeven via www.delijn.be.

Als de directie geen water bij de wijn doet, dreigen de bonden met nog meer acties.