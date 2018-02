Morgen knal te horen in Antwerpen

Morgenvoormiddag zal een aannemer aan de Antwerp Tower in Antwerpen een vloerplaat die vier verdiepingen diep is gelegen, laten exploderen. Deze knal kan door omwonenden gehoord worden en er zijn ook trillingen mogelijk. De stad verwittigt mensen dat er geen gevaar is voor de omgeving.

De Antwerp Tower in de Van Ertbornstraat is momenteel een werf. De toren wordt verbouwd tot een modern gebouw voor kantoren, appartementen en winkels. De ruwbouwwerken daarvoor zijn volop bezig. Doordat het nieuwe gebouw extra verdiepingen krijgt, is de huidige vloerplaat, die vier verdiepingen diep in de grond ligt, niet meer stevig genoeg. Ze moet dus vervangen worden door een nieuwe fundering.

Om die versterking aan te brengen, moet de huidige fundering deels worden opgebroken. Gecontroleerde explosies zijn daarvoor de beste methode en veroorzaken ook de minste overlast.

Knallen en trillingen

De ontploffingen staan gepland voor morgen rond 10.30 en zouden, met tussenpozen, enkele minuten duren. De eventuele hinder zal gelijkaardig zijn als bij de proefexplosie: passanten en omwonenden kunnen mogelijk de knallen horen en trillingen voelen. Even voordien en nadien zal een waarschuwingssignaal klinken dat ook in de straten rondom hoorbaar zal zijn.

Geen gevaar voor omgeving

De explosies gebeuren centraal op de werf, onder het gebouw. Ze zijn dus niet zichtbaar van buitenaf. De aannemer volgt de geijkte procedures zodat alles in veilige omstandigheden en met zo weinig mogelijk hinder voor omwonenden en passanten gebeurt. Er is dus geen gevaar voor de buurt. Er worden ook geen straten in de omgeving afgesloten.

Volgende week volgt nog een tweede afbraak met springstof.