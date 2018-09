Morgen felle rukwinden op komst: land bereidt zich voor

Parklife, deel van het Festival van Vlaanderen, wordt door voorspelde rukwinden afgelast. Het festival had morgen moeten plaatsvinden. “Tot onze grote spijt zijn wij daartoe genoodzaakt, op last van de provinciale veiligheidsdiensten van Oost-Vlaanderen”, zegt Veerle Simoens, directeur Gent van het Festival van Vlaanderen. In Brussel worden morgen parken en bossen gesloten omwille van het voorspelde stormweer.

Parklife in het parkbos langs de Kortrijksesteenweg in de Gentse deelgemeente Sint-Denijs-Westrem is een deels gratis muziekfestival in openlucht. Maar door de aangekondigde barre weersomstandigheden ziet de organisatie zich genoodzaakt het evenement te annuleren. Tickethouders voor het betalende deel zullen door de organisatie worden gecontacteerd.

Parken en bossen dicht

Ook in Brussel worden er maatregelen genomen tegen de voorspelde rukwinden. Zo gaan morgen vanaf 14 uur de meeste bossen en parken dicht voor het publiek. Pas na inspectie en de opruiming van eventuele schade zullen ze weer opengaan. In de parken die niet afgesloten kunnen worden, zullen er waarschuwingsberichten uitgehangen worden aan de ingangen. De opzichters zullen het publiek ook informeren.

Leefmilieu Brussel raadt voorts iedereen aan om de omgeving van parken en bossen te vermijden en op een veilige afstand te blijven van bomen.