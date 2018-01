Morgen code oranje: stevige rukwinden

Het is vandaag eerst nog heel wisselvallig met vooral in het zuiden nog stevige buien met korrelhagel of smeltende sneeuw. De maxima liggen rond zes graden en er waait een stevige westenwind. Morgenochtend geldt in het hele land code oranje. Er kunnen rukwinden voorkomen tussen de 90 en 105 kilometer per uur.

Code oranje betekent dat er wind voorspeld wordt van een uitzonderlijk hoge snelheid met nog fellere rukwinden. Daardoor is het heel moeilijk om tegen de wind in op straat te bewegen. Bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en huizen kunnen grote schade oplopen.

Aan de kust kan het vandaag al stevig waaien. De rukwinden kunnen er oplopen tot 85 kilometer per uur.

Wat neerslag betreft, krijgen we vandaag enkele winterse buien. In het westen blijft het droger. Vanavond is het eerst droog, maar vanaf middernacht gaat het overal regenen. De minima liggen rond vier graden.

105 kilometer per uur

Vanaf vannacht gaat het ook stevig waaien in de rest van het land, met rukwinden rond 80 kilometer per uur in het binnenland. Morgenochtend wordt de wind zelfs nog krachtiger, tot 105 kilometer per uur. Lokaal kan dat nog feller zijn. In heel België geldt dan code oranje, maar de zwaarste rukwinden worden verwacht in het westen van het land en in de provincies die grenzen aan Nederland en Duitsland.

Parken gesloten

Uit veiligheidsoverwegingen zullen de Brusselse parken die in het beheer zijn van Leefmilieu Brussel, zoals het Josaphatpark en Ter Kamerenbos, vanaf vanavond gesloten zijn. Leefmilieu Brussel raadt ook aan om de omgeving van parken en bossen te vermijden zolang er rukwinden kunnen voorkomen. Na inspectie en opruiming van eventuele schade zullen de parken morgen om 14 uur opnieuw opengaan.

Buien

De regen maakt morgen wel plaats voor opklaringen, afgewisseld met buien. Nadien is het vaak droog bij tien graden.

De volgende dagen blijft de kans op enkele buien bestaan. De temperaturen liggen rond vijf graden.

Voor donderdagochtend worden volgende maximale rukwinden berekend in km/u : Wallonië 70-90 (hoogste toppen 90-100), Vlaanderen 80-100, kust 90-110 (oostkust 100-110 of volgens Duits model max 120). Op zee gemiddeld 8 (stormachtig) tot 9 Bft (storm) uit ZW->W. Niets uitzonderlijks — David Dehenauw (@DDehenauw) 17 januari 2018

