Morgen brugdag: wat is er open?

Morgen is een brugdag tussen de feestdag van Hemelvaart en het weekend. Op die dag is er een aangepast aanbod bij het openbaar vervoer. Morgen zullen de banken gesloten zijn, maar de postkantoren zijn wel open.

Vandaag, op de feestdag van Hemelvaart, geldt voor De Lijn op het hele net de zondagsdienst. Morgen is er in alle provincies een aangepast aanbod: in Limburg geldt de zaterdagdienst, in de vier andere provincies de vakantiedienstregeling. Via de routeplanner op de website en de apps kunnen reizigers hun rit plannen.

NMBS

Ook bij spoorwegmaatschappij NMBS rijden de treinen vandaag volgens de zondagsdienstregeling en morgen rijden de treinen volgens de dienstregeling van een werkdag, met die nuance dat een groot deel van de piekuurtreinen niet rijden. Reizigers krijgen ook hier de raad om de routeplanner op de NMBS-website te raadplegen, of de app of de sociale mediakanalen.

MIVB

Bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB ten slotte spreken ze van een "licht aangepaste dienst", wat neerkomt op dezelfde regeling als voor de kerst- en de paasvakantie, maar een uitgebreider aanbod dan in de zomervakantie.

Postkantoren

Vandaag is een feestdag en dus worden er geen post en pakjes bedeeld op die dag, meldt bpost, maar morgen is een gewone werkdag bij de post: brieven en pakjes worden besteld en de postkantoren zijn open.

Gemeentehuizen

Om te weten of de administratie van uw stad of gemeente open is, surft u best naar de website, waar de stand van zaken zal worden meegedeeld, want het kan wisselen. "Vrijdag is zeker niet overal een brugdag", klinkt het bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, "sommige gemeentelijke administraties zullen open zijn, andere niet, en soms kan zelfs de ene dienst wel open zijn en een andere zal de brug maken".