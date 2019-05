Moordonderzoek Julie: Politie zoekt man met rugzak

In het onderzoek naar de moord op de 23-jarige Julie, is de politie op zoek naar een belangrijke getuige. Dat heeft de politie van Antwerpen gisteren zelf gezegd op Twitter. Ze deelden een foto van een camerabeeld van de man, het is niet duidelijk waarom de politie hem zoekt.

De politie verspreidde vijf beelden van de man, die met een rugzak rond lijkt te lopen. De man is voor alle duidelijkheid dus geen verdachte. De politie vraagt aan de getuige om zich kenbaar te maken bij de onderzoekers of andere politiediensten. Ook wie de man zou herkennen of weet waar hij zou verblijven, wordt gevraagd om contact op te nemen op het gratis nummer 0800/30.30.0 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Speurders zochten gisteren een hele dag door naar de vermiste Julie en iets na de middag werden spullen gevonden, die mogelijk van Julie zijn. Wel werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, er zijn aanwijzingen dat Julie gewelddadig om het leven is gekomen.

Ze verdween zaterdagavond toen ze met haar fiets van Schilde naar Antwerpen reed. De zoekacties naar de vrouw werden gisteren vooral in de omgeving van het Antwerpse Sportpaleis gevoerd.

