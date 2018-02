Moordfilm Hardy stopgezet wegens te schokkend

De vertoning van de film die seriemoordenaar Renaud Hardy maakte van de foltering en de moord op Linda Doms, is vandaag tijdens zijn proces na twee van de vijf fragmenten stopgezet. Het hof van assisen oordeelde dat de beelden te heftig waren en bekijkt of de andere fragmenten überhaubt nog getoond zullen worden.

Het gaat om de integrale film, die veertig minuten lang in beeld brengt hoe Hardy zijn slachtoffer foltert en uiteindelijk om het leven brengt. Enkel de beelden van de fietsende Hardy en een fragment van enkele seconden waarop niets te zien of te horen is, zijn weggelaten..

De verschillende burgerlijke partijen hadden bij assisenvoorzitter Dirk Thys aangedrongen op een vertoning achter gesloten deuren. Ook het parket en de verdediging van Hardy gingen met het verzoek akkoord. In zijn tussenarrest verwees Thys onder meer naar bepalingen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Advocaat Jos Vander Velpen had in zijn verzoek gepleit dat ook doden recht hebben op privacy. Een deel van de burgerlijke partijen verliet, net als de rest van het publiek en de pers, de zaal net voor de film vertoond zou worden.