Moordenaars Mikey Peeters schuldig aan doodslag

De volksjury heeft Suleyman Betelguiriev (25) en Steven Van Geel (26) schuldig verklaard aan doodslag op Mikey Peeters (19). In de nacht van 29 op 30 mei 2014 werd de jongeman op de Brugse Markt met zes messteken om het leven gebracht. Betelguiriev werd beschouwd als hoofddader van de feiten. De jury beschouwde Steven Van Geel als medeplichtig. Momenteel vinden de debatten plaats over de strafmaat.

Over de schuld van Suleyman Betelguiriev liet de volksjury geen twijfel bestaan. “Hij bracht Mikey meerdere diepe steekwonden toe in de rug en hals. Uit camerabeelden blijkt duidelijk dat Suleyman Betelguiriev die heeft toegebracht.” Verder verwees de jury naar de aard van het gebruikte wapen, het aantal steken en de plaats van de steken.

Steven Van Geel beschouwde de 12-koppig volksjury als medeplichtig aan de doodslag. “Uit de verschillende verklaringen blijkt dat hij zich bewapend heeft met een mes en al eerder op de avond poogde geweld uit te lokken met een andere caféganger. Hij heeft het handgemeen met Mikey uitgelokt door zich vernederend en uitdagend op te stellen. Tijdens de schermutseling was hij zich ervan bewust dat Suleyman Betelguiriev gewelddadig zou tussenkomen. Toch heeft hij het gevecht verdergezet. Na de eerste messteek is hij bovendien niet gestopt en ook na de steken is hij gewoon weggelopen. Hij heeft het slachtoffer zieltogend achtergelaten en daarna Betelguiriev weggevoerd naar Oostende.”

Laatste woord

Net voor het beraad kreeg Steven Van Geel nog het laatste woord. Hij las een brief voor waarin hij z’n verontschuldigingen aanbood bij de nabestaanden. “Ik heb er spijt van dat ik ben weggelopen. Dat was laf en dom van mij. Ik moest ter plaatse gebleven zijn en hulp geboden hebben. Ik bied mijn oprechte excuses aan bij de familie van Mikey, zijn vrienden, de nabestaanden en gans Brugge. Ik heb dit nooit gewild. Ik hoop dat jullie zijn dood ooit een plaats kunnen geven en verder kunnen met jullie leven. Nogmaals sorry.”

Dronkemansgevecht

Kris Vincke, de advocaat van Steven Van Geel, heeft zoals aangekondigd de vrijspraak gevraagd. Volgens de strafpleiter uit Beernem waren de feiten niets meer dan een dronkemansgevecht. “Men kan van mijn cliënt veel zeggen: dat hij veel uitging en dronken was, bijvoorbeeld. Maar Steven Van Geel is geen crimineel. Het is niet iemand die ’s nachts op rooftocht gaat en drugs dealt. Hij is zogezegd diegene die het gevecht begonnen is voorafgaandelijk aan de steekpartij. Maar dat was hij helemaal niet, maar Mikey. Hij wordt hier de koene ridder genoemd, de held. Maar het is wel Mikey die de straat oversteekt om het gevecht aan te gaan. Als hij Lore wilde beschermen, waarom heeft hij haar dan niet meegenomen weg van die twee dronken gasten?”