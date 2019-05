Moordenaar van Most Wanted-lijst opgepakt in Calpe

Leonardus (Lei) Beaumont is opgepakt in het Spaanse Calpe. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Beaumont stond op de Most Wanted-lijst van onze federale politie voor de moord op zijn ex-vrouw in Vucht.

Eind 2017 lanceerde de federale politie haar Most Wanted-lijst met 28 voortvluchtige criminelen. Ruim anderhalf jaar later kunnen ze de tiende naam van hun lijst schrappen.

Het FAST-team van de politie heeft Beaumont opgepakt in Calpe. Hij wordt gezocht voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven in 2009. Hij schoot haar dood in de garage van haar woning in Vucht, en sloeg daarna op de vlucht.