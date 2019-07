Moordenaar Mikey Peeters op Most Wanted-lijst

De voortvluchtige Tsjetsjeen Suleyman Betelguiriev (25) die in 2014 in het centrum van Brugge Mikey Peeters (19) doodstak, staat vanaf dinsdag als twintigste naam op de Most Wanted-lijst van de federale politie. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag.

Betelguiriev diende Mikey Peeters op 30 mei 2014 zes messteken toe na een woordenwisseling. Twee van de steken bleken dodelijk. Kort na de feiten vluchtte hij naar zijn thuisland Tsjetsjeniƫ. De speurders vermoeden dat hij daar nog altijd zit. Betelguiriev werd op 1 februari 2019 door het hof van assisen van West-Vlaanderen bij verstek veroordeeld tot dertig jaar opsluiting. De assisenjury veroordeelde zijn medeplichtige Steven Van Geel (26) tot acht jaar cel. De procureur wou hem achttien jaar achter de tralies. De Most Wanted-lijst is de lijst met de meest gezochte voortvluchtige veroordeelde criminelen van het land. Onder anderen de extreemlinkse Turkse Fehriye Erdal en de Antwerpse ISIS-terrorist Hicham Chaib staan erop.