Moordenaar Kitty wil vervroegd vrij

Cheikhni Nouredinne, een van de drie moordenaars die agente Kitty Van Nieuwenhuysen om het leven hebben gebracht, wil vervroegd vrijkomen. Hij heeft een derde van zijn straf uitgezeten en heeft nu een verzoek ingediend om voorwaardelijk vrij te komen. Dat bevestigt zijn advocaat aan VTM NIEUWS.

Op 4 december 2007 was de 23-jarige Kitty Van Nieuwenhuysen samen met haar collega op zoek naar bestuurders van een achtergelaten auto in Lot. Ze werden echter onder vuur genomen en Kitty overleefde de schietpartij niet. In januari 2008 werden drie verdachten opgepakt. Zij werden voor het hof van assisen veroordeeld tot celstraffen van dertig jaar.

Een van de daders, Hassan Iasir, probeerde vorig jaar al om voorwaardelijk vrij te komen, maar dat verzoek werd afgewezen. Nu heeft ook Cheikni Nouredinne een verzoek ingediend om na één derde van zijn straf voorwaardelijk vrij te komen. Daar buigt de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank zich later deze maand over.