Moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen krijgt enkelband

Noureddine Cheikhni, een van de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen, krijgt een elektronische enkelband. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Luik beslist. Cheikhni zat 10,5 jaar in de gevangenis, en kreeg 30 jaar cel voor de moord op Van Nieuwenhuysen. Hij wordt nu, na een derde van zijn straf, onder elektronisch toezicht gezet.

Met dat elektronisch toezicht zijn de ouders van Van Nieuwenhuysen het absoluut niet mee eens. Hun dochter werd eind 2007 door drie gangsters doodgeschoten.

Vernederd

"Als je een politieinspecteur doodschiet en een andere zwaar verwondt, is het niet logisch dat je na 10,5 jaar een enkelband krijgt", reageert vader Johan Van Nieuwenhuysen. "Het is een echte slag in ons gezicht. Wij voelen ons vernederd tegenover justitie", klinkt het.