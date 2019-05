Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, verschijnt vandaag voor de raadkamer in Antwerpen. Die beslist over een verdere aanhouding. Mogelijk komen er vandaag ook meer details aan het licht over de moord op Julie.

Bakelmans is vanochtend met het gevangenistransport aangekomen in het gerechtsgebouw in Antwerpen. Daar wordt vandaag beslist over een verdere aanhouding.