Moordenaar Julie Van Espen was wel vluchtgevaarlijk

Uit het strafdossier van Steve Bakelmans, die bekende dat hij Julie Van Espen (23) om het leven heeft gebracht, blijkt dat die, na zijn eerste veroordeling voor verkrachting in 2004, drie keer niet is teruggekeerd naar de gevangenis. Dat berichten Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen vandaag.

De rechter in een ­verkrachtingszaak van 2017 oordeelde dat Bakelmans niet meteen naar de cel moest omdat hij “niet vluchtgevaarlijk” was. Maar jaren eerder was hij al drie keer gaan ­lopen uit de gevangenis, klinkt het nu. Dat gebeurde na een eerste veroordeling voor verkrachting van een 58-jarige vrouw in 2004. De rechter in de verkrachtingszaak had die informatie niet en kon de beslissing daar dus ook niet op afstemmen.

Steve Bakelmans had voor die eerste verkrachting 4,5 jaar cel gekregen. In 2004 kreeg hij een uitgaans­vergunning voor één dag, maar hij dook pas een week later weer op. In 2006 bleef hij zeven maanden weg en in 2008 was hij twee maanden spoorloos.

Volgens Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen kreeg Bakelmans de uitgaansvergunningen met het oog op zijn terugkeer in de maatschappij en is hij destijds wel gesanctioneerd. “We hebben geen gunstig advies gegeven voor een voorwaardelijke invrijheidstelling en hij heeft zijn straf tot het einde uitgezeten.”